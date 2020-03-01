Житель Башкирии вогнал нож в шею соседского пса на глазах у хозяина

Сегодня утром, 1 марта, в селе Наумовка, которое находится в Стерлитамакском районе, произошло страшное событие. Местный житель, хозяин бойцовской собаки, охотничьим ножом зарезал пса прямо на глазах у соседа, которому принадлежал этот пес. О случившемся рассказала «Комсомольская правда».
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По словам Александра, владельца убитого пса, дело было так: его две собаки, кане-корсо, почуяли питбуля (он был без намордника и ошейника), выбежали во двор и сцепились с ним. Одного хозяин успел отозвать, а другой, к сожалению, был уже в хватке питбуля. Пока Александр открывал калитку и выбегал на улицу, к драчунам подбежал хозяин питбуля, достал нож и воткнул его по самую рукоять кане-корсо и убежал. Питбуль вцепился в добычу с новой силой.
К сожалению, пострадавшего пса спасти не удалось - все артерии были перебиты. Естественно, Александр тут же обратился в полицию, где узнал, что на хозяина питбуля жалуется чуть ли не все село. К счастью, вся эта ситуация попала на камеру видеонаблюдения.
Сейчас следователи изучают улики и проводят проверку. В пресс-службе МВД также рассказали, что сотрудники ведомства навестили хозяина питбуля, но его сын сказал, что его нет дома, он уехал по делам. Сам же Александр собирается довести дело до конца, чего бы ему это ни стоило.