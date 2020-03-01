Житель Башкирии вогнал нож в шею соседского пса на глазах у хозяина

Сегодня утром, 1 марта, в селе Наумовка, которое находится в Стерлитамакском районе, произошло страшное событие. Местный житель, хозяин бойцовской собаки, охотничьим ножом зарезал пса прямо на глазах у соседа, которому принадлежал этот пес. О случившемся рассказала «Комсомольская правда».

По словам Александра, владельца убитого пса, дело было так: его две собаки, кане-корсо, почуяли питбуля (он был без намордника и ошейника), выбежали во двор и сцепились с ним. Одного хозяин успел отозвать, а другой, к сожалению, был уже в хватке питбуля. Пока Александр открывал калитку и выбегал на улицу, к драчунам подбежал хозяин питбуля, достал нож и воткнул его по самую рукоять кане-корсо и убежал. Питбуль вцепился в добычу с новой силой.

К сожалению, пострадавшего пса спасти не удалось - все артерии были перебиты. Естественно, Александр тут же обратился в полицию, где узнал, что на хозяина питбуля жалуется чуть ли не все село. К счастью, вся эта ситуация попала на камеру видеонаблюдения.

Сколько ругались, все соседи, вся улица боится выходить из дома. Жаловались, говорили, просили – без толку. На женщину одну нападал, на меня раза четыре. На жену мою, при этом хозяин этот угрожал ей. Возомнил из себя сильно много. Александр, хозяин убитого пса