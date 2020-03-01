Запрет на мобильные, единая форма и горячее питание: в Уфе прошел образовательный форум «Взлетай!»

У школьников на уроках начнут отбирать мобильные телефоны, а всех учащихся начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. При этом меню станет диетическим. На неделе в Уфе прошел второй образовательный форум «Взлетай!».

Площадка для педагогического сообщества и родителей, уже ставшая символом перемен. Напомним, именно на этом мероприятии год назад анонсировали пятидневную учебную неделю. Много сюрпризов было и в этот раз, в том числе впервые представили эскизы возможных вариантов единой школьной формы.

Наряду с обычными тетрадями ученики 102-й уфимской гимназии перед началом урока раскладывают на партах и планшеты. На занятиях это уже привычный учебный инструмент, в котором школьники выполняют проверочные упражнения. Учителям такой подход упрощает работу, например, в части проверки, детям – делает интереснее процесс обучения.

Телефоном я пользуюсь, когда он мне действительно нужен. Например, посмотреть уроки или зайти в электронный журнал. Арслан Тимиров, ученик 6 класса гимназии №102 им.Р.Бикбаева

Впрочем, есть у использования гаджетов и обратная сторона. Школьник может нужный ответ быстро найти в интернете, а иной раз – просто отвлечься на игры. Специалисты говорят, что впору говорить о цифровом аутизме. Подростки не могут долго концентрироваться на чем-то важном и плохо запоминают программу. Тему повсеместного увлечения смартфонами на втором ежегодном форуме «Взлетай» поднял и Глава республики. Радий Хабиров предложил ограничить использование гаджетов в школе.

Инициативу уже сейчас поддержали учителя: помимо того, что смартфоны отвлекают детей на уроках, они еще и зрение портят. И это не говоря о влиянии электромагнитного излучения.

В нашей школе уже практикуется. Мы создали такую систему: приходя на урок, ребенок в коробочки собирает телефоны, в учебном процессе они только мешают. И учителя, как и дети, сдают. Забирают их только уходя из школы. Динара Хазиева, учитель начальных классов Калтасинской школы №2

Предвидя, что дискуссии на этот счет могут развернуться нешуточные, Радий Хабиров подчеркнул: отказ должен быть добровольным и осознанным. Как, например, переход на единую школьную форму. Кстати, абсолютное большинство родителей и учителей – свыше 80% – эту идею поддержали. Там же на форуме впервые были представлены эскизы возможных вариантов. А швейные фабрики предложили свои модели, которые уже используются в некоторых общеобразовательных учреждениях.

Однотонные, в клеточку, строгие классические – десятки вариантов, которые смотрятся совсем не скучно. Сами дети, пришедшие на показ, подтвердили: в такой и учиться им было бы приятней.

А вот еще одно новшество, которое тоже совсем скоро смогут оценить школьники.

Отдельное внимание на форуме было уделено вопросу школьного питания. Так, один из комбинатов представил на площадке то, чем кормят детей сейчас. А за соседними столиками можно было ознакомиться с меню, которое пока не утверждено, но может появиться в школьных столовых уже с 1 сентября нынешнего года.

Это щадящий способ приготовления, здесь больше блюд , которые подвержены механической обработке, в виде пюре, не оказывающий раздражающего воздействия на желудочно-кишечный тракт. Наиля Исламова, врач-диетолог

Диетическое меню на безглютеновой основе планируют ввести с 1 сентября пока в пилотных школах. А вот питаться бесплатно станут все дети начальных классов республики. Радий Хабиров при этом добавил: тем, кто не будет следить за качеством, он лично объявит вендетту.

Форумы такие нужны, они очень полезны, это еще одна возможность для обмена опытом. Я сейчас была на площадке №7 по организации инклюзивного образования. Очень интересное было заседание, нам даже на хватило отведенного времени. Валентина Вагина, директор гимназии №2 г. Стерлитамака