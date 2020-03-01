«Чтобы с чистым сердцем жить»: православные Башкирии отметили Прощеное воскресенье

Извиняться по телефону или с помощью SMS-сообщений не рекомендовано. Лучше сделать это при личной встрече, главное – быть искренним. Об этом накануне Великого поста нам рассказали в кафедральном соборе Рождества пресвятой богородицы в Уфе.

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 Сегодня Прощеное воскресенье и в храме состоялась вечерняя служба с совершением чина прощения. В этот день принято примиряться друг с другом не только в церквях, но и дома с ближними, а на работе – с  сослуживцами. Упрощение и цифровизация процесса никому не идёт на пользу, считают настоятели.

SMS отправил и вздохнул так легонечко: ну я уже вроде всё сделал. И считаешь себя уже свободным от этого греха. А вот этот момент, когда ты с человеком общаешься, ему смотришь в глаза и говоришь, и просишь прощения. Он весь перед тобой. Бывает вот только это. Человек не хотел прощать, а увидел тебя и думает: ну всё, прощаю.

Евгений Степаненко, настоятель Кафедрального собора Пресвятой Богородицы г. Уфы

А уже завтра, 2 марта,  начинается Великий пост. Семь недель, до самой Пасхи верующие будут воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Первые 40 дней поста символизируют путешествие Иисуса по пустыне. Последняя, Страстная неделя,  его последние семь дней жизни.  Накануне Великого поста очень важно принести Богу очищенное сердце, в котором нет обиды и злобы.

Считаю, что просить прощения нужно. Не просто как отмазка, а чтобы это было обращено к тем людям,  у которых обида. Это не просто, а для нас самих надо, чтобы потом с чистым сердцем жить.

Светлана Егорова 