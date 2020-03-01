«Чтобы с чистым сердцем жить»: православные Башкирии отметили Прощеное воскресенье

SMS отправил и вздохнул так легонечко: ну я уже вроде всё сделал. И считаешь себя уже свободным от этого греха. А вот этот момент, когда ты с человеком общаешься, ему смотришь в глаза и говоришь, и просишь прощения. Он весь перед тобой. Бывает вот только это. Человек не хотел прощать, а увидел тебя и думает: ну всё, прощаю.

Евгений Степаненко, настоятель Кафедрального собора Пресвятой Богородицы г. Уфы