В Уфе молодая мать в прямом эфире призналась в проституции

Жительница Уфы сделала в прямом эфире в социальных сетях горячее признание. Молодая девушка рассказала своим подписчикам о том, что занимается проституцией. Из-за такого откровенного эфира у нее теперь большие проблемы.

В Уфе девушка в прямом эфире призналась, что занимается проституцией. Судя по кадрам сохраненной другими пользователями трансляции, Алена П. (имя и фамилия изменены – прим. редакции) изрядно пьяна и с трудом связывает слова в предложения. Периодически она пьет алкоголь, курит, слушает музыку, а в перерывах общается со своими подписчиками.

Сильное опьянение не помешало ей рассказать о своих увлечениях. Девушка отметила, что ее рабочая «смена» стоит 20 тысяч рублей за ночь, а себя она назвала «башкирской проституткой». Постоянные зрители девушки сохранили запись трансляции в социальных сетях. Некоторые уфимцы узнали героиню видеоролика.

Известно, что у нее есть маленький ребенок, с отцом ребенка Алена в разводе. Во время трансляции возникает ощущение, что в числе зрителей за ней следит и бывший муж. Уфимка периодически повторяет фразу «ты меня не достоин», а во время рассказа о его измене обращается к экрану телефона со словами «это ты мне изменил». Комментаторы трансляции предлагают ей встретиться, на что она требует от них сначала сбросить ей денег на карту за встречу.

По некоторым данным бывший муж Алены уже в курсе этого видео и планирует всерьез взяться за опеку над своим ребенком. История об изменах экс-супруга и о дальнейшем разводе занимает особое место в этом видео. Девушка отмечает, что как-то раз уличила бывшего мужа в измене, а потом сама в отместку переспала с несколькими мужчинами. Правда, она не помнит: двое их было или трое.