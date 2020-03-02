«Малолетняя алкоголичка!»: учитель одной из школ Башкирии унижала своих учеников

Накануне к члену СПЧ Динару Зайдуллину обратилась жительница Салаватского района. Женщина предоставила аудиозапись, на которой учитель кричит и оскорбляет школьников. Педагог даже не постеснялась перейти на личности.
горячие новости
Горе-учитель спросила одну из учениц, с кем она живет. После этого начала обзывать ребенка «малолетней алкоголичкой».
На аудиозаписи было слышно, как учитель просто выходит из себя. На крики ребенок ей не перечил и отвечал спокойно.
На данную ситуацию также отрегировал министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин.
Фото: Интернет.