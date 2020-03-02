«Малолетняя алкоголичка!»: учитель одной из школ Башкирии унижала своих учеников

Накануне к члену СПЧ Динару Зайдуллину обратилась жительница Салаватского района. Женщина предоставила аудиозапись, на которой учитель кричит и оскорбляет школьников. Педагог даже не постеснялась перейти на личности.

горячие новости

Главное
«Чтобы с чистым сердцем жить»: православные Башкирии отметили Прощеное воскресенье
ЖКХ
В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление
Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова

Горе-учитель спросила одну из учениц, с кем она живет. После этого начала обзывать ребенка «малолетней алкоголичкой».

Ты с кем живешь? С семьей? Или с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно? Вот такое воспитание, ведешь себя, как малолетняя алкоголичка! Неадекватная, невоспитанная, несобранная.

учитель

На аудиозаписи было слышно, как учитель просто выходит из себя. На крики ребенок ей не перечил и отвечал спокойно.

Получилось так, что за 10 лет я сам проучился в 13-ти школах. У меня было больше 150 педагогов. Но никогда ни один из них на меня так не кричал. Такие педагоги нам не нужны!

Динар Зайнуллин, член СПЧ

На данную ситуацию также отрегировал министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин.

Неподобающее поведение для педагога. Будем разбираться.

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии

Фото: Интернет.