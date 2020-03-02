В Уфе прошли рейды ГИБДД по местам парковки для инвалидов

В Уфе сотрудники ГИБДД провели рейд по парковкам возле крупных торговых центров. Объектом проверки стали парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как оказалось, правила соблюдают не все.

Несмотря на наличие свободных стояночных мест, автолюбители занимают парковки для инвалидов. Даже если водитель успел выйти к своему автомобилю и избежал эвакуации транспортного средства, штрафа ему уже не избежать. Размер штрафа за такую парковку составит 5 тысяч рублей.