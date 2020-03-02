В Уфе подвели итоги республиканского конкурса «Живое слово»

В Уфе завершился республиканский конкурс среди молодежи «Живое слово». Конкурс прошел уже в третий раз. В этом году организаторам поступили порядка 100 видеозаявок со всего Башкортостана.

В финальный этап прошли 40 конкурсантов, выступавших на русском и башкирском языках. Всего в конкурсе 4 номинации. Это чтение поэтического произведения, прозы, авторская песня.