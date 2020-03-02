В Уфе подвели итоги республиканского конкурса «Живое слово»

В Уфе завершился республиканский конкурс среди молодежи  «Живое слово». Конкурс прошел уже в третий  раз. В этом году организаторам поступили порядка 100 видеозаявок со всего Башкортостана.

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В финальный этап прошли 40 конкурсантов, выступавших на русском и башкирском языках. Всего в конкурсе 4 номинации. Это чтение поэтического произведения, прозы, авторская песня.

Отдельно жюри оценивало конкурсантов, исполнивших стихотворения собственного сочинения. Для участников «Живого слова» прошли мастер-классы от ведущих режиссеров и актеров республики по сценической речи и художественному чтению.