В Башкирии ведутся поиски молодого парня, пропавшего без вести

В башкирском городе Кумертау пропал молодой парень. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» оповестили о начале поисков 22-летнего Дамира Кульмухаметова. О его местонахождении неизвестно уже больше месяца.

Последний раз Дамира видели 19 февраля. С тех пор неизвестно, где находится молодой человек. На связь с близкими Дамир не входил.

Рост парня примерно 170 см, телосложение худощавое. Волосы чёрные, а глаза карие. В день исчезновения был одет в бежевый короткий пуховик, красную вязаную шапку, джинсы и берцы.