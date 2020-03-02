В Башкирии появится единый день для поездок на кладбище

«А вот наша задача, чтоб мы в этот день подготовили всю инфраструктуру. Начиная от организации удобных маршрутов по доставке людей на кладбища до дежурств и санитарной чистки после всего. Хочу сказать, что духовные лидеры поддержали эту идею. Было бы удобно, если бы 2 мая был таким днем. Я подписал указ сегодня утром. Мы делаем правильное дело», - заключил глава Башкирии.