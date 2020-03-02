В Башкирии появится единый день для поездок на кладбище

В Башкирии появится новый памятный день для жителей республики. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики. По его словам, он учредил ежегодный День поминовения и почитания, который будет отмечаться 2 мая.

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«В Доме республике у нас состоялась встреча с духовными лидерами трех мировых религий. Среди множества вопросов был один, который заслуживает внимания. Я посоветовался с духовными лидерами и спросил, не нарушит ли религиозные нормы, если мы в республике сделаем единый день почитания и поминовения. Мы хотим дать людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких», - сказал Хабиров.

По словам главы, главная задача властей в этот день будет заключаться в том, чтобы создать для жителей Башкирии необходимую инфраструктуру. Так, Хабиров поручил правительству разработать до 30 марта план мероприятия и определиться с источником финансирования. Предполагается, что в этот день на кладбище людей будут доставлять автобусы «Башавтотранса», будет организовано дежурство для соблюдения порядка, а также в конце дня будет проходить «субботник».

«А вот наша задача, чтоб мы в этот день подготовили всю инфраструктуру. Начиная от организации удобных маршрутов по доставке людей на кладбища до  дежурств и санитарной чистки после всего. Хочу сказать, что духовные лидеры поддержали эту идею. Было бы удобно, если бы 2 мая был таким днем. Я подписал указ сегодня утром. Мы делаем правильное дело», - заключил глава Башкирии.