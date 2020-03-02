«И ещё расширяется»: в Уфе обвалился асфальт, образовав огромный провал

В первый день весны жители одного из микрорайонов столкнулись с неприятной проблемой. В микрорайоне Молодежный треснул асфальт. Событием поделились очевидцы в социальных сетях.

Утром 1 марта трактор расчищал дорогу от снега по бульвару имени Хедии Давлетшиной. Всё шло по плану, пока в какой-то момент дорожное покрытие не дало трещину. В этом месте образовался большой провал, как говорят очевидцы, в диаметре метра полтора, а в глубину не менее метра.

Автор поста в социальных сетях рассказал, что отлично видно, как вода под асфальтом размывает песок. В провал чуть не провалилось несколько машин. Коммунальные службы оперативно отреагировали на дорожную проблему и огородили опасный участок.