В Уфе открылась выставка картин в честь 75-летия Победы

Работы профессионалов и не только. В Уфе открылась выставка в честь 75-летия Победы. В Доме профсоюзов республики представлена экспозиция картин «Память поколений».
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События военного времени и все, что связано с Великой Победой, отображено в творчестве как известных, так и начинающих художников. Здесь же представлены детские рисунки участников конкурса «Я люблю Уфу». В своих работах юные мастера живописи изобразили достопримечательности Уфы, узнаваемые места города, связанные с Великой Отечественной войной.