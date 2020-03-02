В Уфе открылась выставка картин в честь 75-летия Победы

Работы профессионалов и не только. В Уфе открылась выставка в честь 75-летия Победы. В Доме профсоюзов республики представлена экспозиция картин «Память поколений».

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События военного времени и все, что связано с Великой Победой, отображено в творчестве как известных, так и начинающих художников. Здесь же представлены детские рисунки участников конкурса «Я люблю Уфу». В своих работах юные мастера живописи изобразили достопримечательности Уфы, узнаваемые места города, связанные с Великой Отечественной войной.

Данная выставка у нас продлится по апрель. В апреле мы предлагаем уже новые работы, опять-таки в этой же тематике. И, конечно же, мы приглашаем всех желающих посетить эту выставку.

Ольга Кудрина, заведующая отделом Федерации профсоюзов Республики Башкортостан