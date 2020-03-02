В Уфе открылась выставка картин в честь 75-летия Победы

Данная выставка у нас продлится по апрель. В апреле мы предлагаем уже новые работы, опять-таки в этой же тематике. И, конечно же, мы приглашаем всех желающих посетить эту выставку.

Ольга Кудрина, заведующая отделом Федерации профсоюзов Республики Башкортостан