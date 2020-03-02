Элвин Грей выступил на одной из главных площадок страны и спел с Григорием Лепсом

Популярный башкирский артист Элвин Грей дал большой концерт в Москве. Выступление певца прошло на площадке Крокус Сити Холл, вместившей семь тысяч поклонников. Элвин Грей поделился своими впечатлениями от концерта в социальной сети.
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Башкирский певец дал сольный концерт в Москве 29 февраля. В программе Элвина Грея были как и новые песни, которые артист выпустил совсем недавно, так и старые, любимые поклонниками хиты. Но дни в Москве запомнились певцу не только большим концертом — Элвин Грей спел дуэтом с Григорием Лепсом.
Артисты встретились в репетиционном зале перед концертом и исполнили всем известный хит «Рюмка водки на столе». Элвин Грей и Лепс поочередно пели строчки, пока старший артист не изменил строчку и не вызвал у Элвина задорный смех. Конечно, башкирский артист поделился памятной фотографией с Григорием Лепсом, подписав её «На хате у Бати».