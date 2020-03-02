Элвин Грей выступил на одной из главных площадок страны и спел с Григорием Лепсом

Популярный башкирский артист Элвин Грей дал большой концерт в Москве. Выступление певца прошло на площадке Крокус Сити Холл, вместившей семь тысяч поклонников. Элвин Грей поделился своими впечатлениями от концерта в социальной сети.

Башкирский певец дал сольный концерт в Москве 29 февраля. В программе Элвина Грея были как и новые песни, которые артист выпустил совсем недавно, так и старые, любимые поклонниками хиты. Но дни в Москве запомнились певцу не только большим концертом — Элвин Грей спел дуэтом с Григорием Лепсом.