В Башкирии во время пожара на ферме эвакуировали 250 коров

Сегодня, 2 марта, ранним утром произошло возгорание на ферме в башкирском селе. В посёлке Нижнесикиязово охватило огнем коровник. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.

Пожарные обнаружили открытое горение кровли коровника, когда прибыли на место. 12 человек личного состава и 6 единиц техники немедленно приступили к борьбе с огнем. До прибытия службы спасения из коровника были эвакуированы 250 коров.