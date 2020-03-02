В Башкирии во время пожара на ферме эвакуировали 250 коров

Сегодня, 2 марта, ранним утром произошло возгорание на ферме в башкирском селе. В посёлке Нижнесикиязово охватило огнем коровник. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.

Фото: МЧС по РБ. 

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Пожарные обнаружили открытое горение кровли коровника, когда прибыли на место. 12 человек личного состава и 6 единиц техники немедленно приступили к борьбе с огнем. До прибытия службы спасения из коровника были эвакуированы 250 коров.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Башкирии. Пострадавших и погибших в огне нет. В обстоятельствах ЧП предстоит разобраться дознавателю.