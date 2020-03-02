В Уфе столкнувшиеся машины отбросило на женщину-пешехода

29 февраля в башкирской столице произошла серьёзная авария. Напротив дома № 20 по улице 8 марта столкнулись две машины. Одну из них отбросило на проходящего мимо пешехода.

25-летний водитель «Рено Логан» допустил столкновение с «Киа Сид». От сильного удара последнюю сильно отбросило в строну. Водитель «Киа» не справился с управлением и наехал на женщину-пешехода, которая переходила в этот момент дорогу на зелёный сигнал.