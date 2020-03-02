В Башкирии отец и сын погибли при загадочных обстоятельствах в собственной квартире

Полицейские города Салават обнаружили страшную находку в одной из квартир многоэтажного дома по улице Островского. Источник «КП-Уфа» сообщает, что в конце февраля в квартире были найдены тела отца и сына. Их смерть окутана загадочными обстоятельствами.

Фото: Интернет.

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Мёртвая семья пролежала в запертой квартире около двух недель. Об этом говорит состояние их тел, которые уже подверглись разложению. Следователи выяснили, что отцу было 68 лет, а его сыну — 40.

На месте происшествия было обнаружено большое количество пустых бутылок из-под алкоголя. Было выдвинуто предположение, что отец и сын отравились алкогольной продукцией. Однако достоверно неизвестно, что послужило причиной трагедии.