В Башкирии отец и сын погибли при загадочных обстоятельствах в собственной квартире

Полицейские города Салават обнаружили страшную находку в одной из квартир многоэтажного дома по улице Островского. Источник «КП-Уфа» сообщает, что в конце февраля в квартире были найдены тела отца и сына. Их смерть окутана загадочными обстоятельствами.

Мёртвая семья пролежала в запертой квартире около двух недель. Об этом говорит состояние их тел, которые уже подверглись разложению. Следователи выяснили, что отцу было 68 лет, а его сыну — 40.