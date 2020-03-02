В Башкирии новорожденных котят обрекли на жестокую смерть

Жительница Стерлитамака поделилась своим возмущением в социальных сетях. Девушка нашла четырех новорожденных котят в пакете на мусорке. Малыши долгое время провели на морозе и чуть не погибли.

На жестокую смерть обрекли котят нерадивые хозяева. К счастью, жительница Стерлитамака вовремя обнаружила малышей. Девушка забрала котят к себе, отогрела, но оставить не может.

Спасительница поделилась, что в её квартире уже много кошек и котов, которых она так же спасла от смерти. В социальных сетях девушка ищет кормящую кошку, так как котята совсем маленькие. Неравнодушная жительница города готова сама через месяц пристроить малышей, главное сейчас — найти для них кормящую маму.