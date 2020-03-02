В Уфе были обнаружены следы пропавшего Артёма Мазова

Эльмира Мазова, супруга пропавшего Артёма и мать двух пропавших мальчишек, рассказала новые подробности в деле об исчезновении родных. Напомним, что поиски Артёма и двух сыновей Ильи и Вячеслава ведутся уже четыре месяца. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили новые улики.

горячие новости

Главное
«Чтобы с чистым сердцем жить»: православные Башкирии отметили Прощеное воскресенье
ЖКХ
В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление
Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова

В санатории «Речные зори» был обнаружен надувной матрас с отпечатками пальцев Артёма. Следы были обнаружены у клапана для накачивания матраса. Отпечатков пальцев детей найдено не было, скорее всего, потому что их могло смыть водой.

Артем Мазов пропал 26 октября, когда ушёл из дома с детьми после ссоры с женой. Пропавшую семью уже искали с вертолёта, за информацию об их местонахождении предлагается большое денежное вознаграждение. В поисках принимали участие также водолазы, но выйти на след исчезнувших пока не удалось.  