В Уфе были обнаружены следы пропавшего Артёма Мазова

Эльмира Мазова, супруга пропавшего Артёма и мать двух пропавших мальчишек, рассказала новые подробности в деле об исчезновении родных. Напомним, что поиски Артёма и двух сыновей Ильи и Вячеслава ведутся уже четыре месяца. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили новые улики.

В санатории «Речные зори» был обнаружен надувной матрас с отпечатками пальцев Артёма. Следы были обнаружены у клапана для накачивания матраса. Отпечатков пальцев детей найдено не было, скорее всего, потому что их могло смыть водой.