Как будут отдыхать жители России в марте

В марте этого года ожидаются длинные выходные. В связи с празднованием 8 марта, страна будет отдыхать 7, 8 и 9 числа. Также следующая после выходных неделя будет сокращённой.

Праздничный день в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник 9 числа. Таким образом, выходные продлятся с 7 по 9 марта. Следующая рабочая неделя также будет сокращённой – страна будет работать 10, 11, 12 и 13 числа.

Ещё одни длинные выходные будут в мае. Это с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11. Как видно из этого, в мае два дополнительных выходных. Они получились благодаря тому, что 4 и 5 января были перенесены с январских праздников на весну.