Жительница Уфы заявила об изнасиловании, но не смогла назвать место происшествия

Молодая уфимка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. По словам девушки, в ночь с 14 по 15 февраля по отношению к ней совершали насильственные действия. Вот только сотрудники полиции наткнулись на проблему в расследовании дела.

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Как передаёт источник UfacityNews.ru, в день всех Влюбленных девушка подвергалась сексуальному насилию на протяжении семи часов. До шести утра неизвестный домогался до неё. Однако сообщить, кто именно и где конкретно совершалось насилие, девушка почему-то не смогла.

Известно, что потерпевшая — студентка медицинского колледжа. Был составлен субъективный портрет преступника. Сотрудники правоохранительных органов взялись за расследование непростого дела.