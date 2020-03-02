Жительница Уфы заявила об изнасиловании, но не смогла назвать место происшествия

Молодая уфимка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. По словам девушки, в ночь с 14 по 15 февраля по отношению к ней совершали насильственные действия. Вот только сотрудники полиции наткнулись на проблему в расследовании дела.

Как передаёт источник UfacityNews.ru, в день всех Влюбленных девушка подвергалась сексуальному насилию на протяжении семи часов. До шести утра неизвестный домогался до неё. Однако сообщить, кто именно и где конкретно совершалось насилие, девушка почему-то не смогла.