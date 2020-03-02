В России предложили увеличить зарплату учителям и врачам

В Госдуму внесли новый законопроект о минимальном окладе учителей и врачей. Базовый оклад у представителей обеих профессий должен быть не ниже двукратной минимальной зарплаты региону. Такой проект предложили представители КПРФ.

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Новый проект правительство не поддержало. Дело в том, что региональные соглашения о минимальной зарплате заключены не везде. Также существуют организации, которые финансируются из федерального бюджета. В новом проекте не учтены все эти нюансы,  поэтому непонятно, каким образом будут устанавливаться зарплаты в таких случаях.

В заключении на законопроект говорится, что право устанавливать базовые ставки по заработной плате принадлежит только правительству РФ. Также считается необоснованным выделение только двух профессий – медиков и педагогов. Таким образом, правительство пока поддерживает такую инициативу.