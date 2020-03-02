В Башкирии 67-летний мужчина не смог пережить страшный пожар

Сегодня, 2 марта, в городе Белорецк произошёл страшный пожар. Огнем охватило двухкомнатную квартиру в одной из многоэтажек по улице Кирова. К сожалению, пожар закончился трагично.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники службы спасения и медики. 3 единицы техники и 10 человек личного состава бросились на тушение территории. Из дома были срочно эвакуированы 6 человек, среди которых был один ребёнок.