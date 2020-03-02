Уфа примет II Международный конкурс пианистов имени Александра Франка

Уфа станет большой площадкой для пианистов всех возрастов. Они съедутся на  II Международный конкурс имени Александра Франка. По словам организаторов, мероприятие будет проходить четыре дня, с 23 по 28 ноября, в стенах УГИИ им. Загира Исмагилова.

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Инициатором мероприятия стал сын Александра Франка Лев. Он трудится, как и его отец когда-то, преподавателем в институте искусств. Лев Александрович уверен, пианисты со всей республики всех возрастов смогут отлично себя показать на предстоящем конкурсе.

«Александр Франк -  известный пианист и педагог 20 века, ученик выдающегося Константина Игумнова. С открытия института искусств в 1968 году Александр Франк на протяжении долгих лет возглавлял кафедру специального фортепиано УГИИ, сплотив вокруг себя замечательных педагогов, воспитавших большую плеяду молодых пианистов из разных городов России. В нашем институте работает его сын. Лев Франк - профессор, заслуженный артист РФ и РБ, окончивший ГМПИ имени Гнесиных. Лев Александрович является инициатором конкурса, принять участие в котором могут ученики детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты и аспиранты образовательных организаций со всей России, а также исполнители без ограничения возраста», - рассказывает  старший преподаватель кафедры специального фортепиано УГИИ им. Загира Исмагилова Алсу Петренко. 

Конкурс проходит в рамках реализации в республике национального проекта «Культура», утверждённого майским указом Владимира Путина.

Заявку на участие нужно направить до 20 октября 2020 года на электронный адрес alsu-badretdinova@mail.ru.