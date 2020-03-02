Уфа примет II Международный конкурс пианистов имени Александра Франка

Уфа станет большой площадкой для пианистов всех возрастов. Они съедутся на II Международный конкурс имени Александра Франка. По словам организаторов, мероприятие будет проходить четыре дня, с 23 по 28 ноября, в стенах УГИИ им. Загира Исмагилова.
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Инициатором мероприятия стал сын Александра Франка Лев. Он трудится, как и его отец когда-то, преподавателем в институте искусств. Лев Александрович уверен, пианисты со всей республики всех возрастов смогут отлично себя показать на предстоящем конкурсе.
Конкурс проходит в рамках реализации в республике национального проекта «Культура», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Заявку на участие нужно направить до 20 октября 2020 года на электронный адрес alsu-badretdinova@mail.ru.