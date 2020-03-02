Уфа примет II Международный конкурс пианистов имени Александра Франка

«Александр Франк - известный пианист и педагог 20 века, ученик выдающегося Константина Игумнова. С открытия института искусств в 1968 году Александр Франк на протяжении долгих лет возглавлял кафедру специального фортепиано УГИИ, сплотив вокруг себя замечательных педагогов, воспитавших большую плеяду молодых пианистов из разных городов России. В нашем институте работает его сын. Лев Франк - профессор, заслуженный артист РФ и РБ, окончивший ГМПИ имени Гнесиных. Лев Александрович является инициатором конкурса, принять участие в котором могут ученики детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты и аспиранты образовательных организаций со всей России, а также исполнители без ограничения возраста», - рассказывает старший преподаватель кафедры специального фортепиано УГИИ им. Загира Исмагилова Алсу Петренко.