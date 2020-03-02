«Валом выходить и действовать»: Радий Хабиров потребовал устранить проблемные точки на дорогах

На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров дал поручение руководителю Госкомтранса и главам всех районных администраций сфотографировать и оцифровать каждый опасный участок на дорогах. При этом Глава республики отметил, что будет оценивать эффективность работы чиновников по количеству зафиксированных изъянов дорожного полотна. В столице к ямочному ремонту уже приступили: с 15 февраля коммунальные службы уложили более 500 тонн асфальтобетонной смеси.
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Россельхознадзор проверит владельцев, которые не засеивают свои пашни. Заброшенных полей в Башкортостане насчитывается 200 тысяч гектаров. При использовании этой земли по назначению аграрии могли бы получить дополнительно порядка 500 тысяч тонн зерна. Радий Хабиров назвал неиспользуемые земли сельхозназначения ещё одной точкой роста, и поручил выяснить, почему они в бурьяне.