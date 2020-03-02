«Валом выходить и действовать»: Радий Хабиров потребовал устранить проблемные точки на дорогах

На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров дал поручение руководителю Госкомтранса и главам всех районных администраций сфотографировать и оцифровать каждый опасный участок на дорогах. При этом Глава республики отметил, что будет оценивать эффективность работы чиновников по количеству зафиксированных изъянов дорожного полотна. В столице к ямочному ремонту уже приступили: с 15 февраля коммунальные службы уложили более 500 тонн асфальтобетонной смеси.