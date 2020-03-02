«Неподобающее поведение»: в Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Учителя села Мурсалимкино, оскорблявшую учеников на уроке, уволили. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Башкортостан. Напомним, в Совет по правам человека обратилась мама ученицы школы села Мурсалимкино Салаватского района, на которую, по ее словам, кричала учитель башкирского языка и литературы.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» член СПЧ в регионе Динар Зайнуллин. К своему посту он приложил аудиозапись, на которой учитель оскорбительно отзывается об учениках и истерично кричит. Сообщение мгновенно обросло гневными комментариями.

Свое мнение под записью оставил и министр образования и науки республики Айбулат Хажин. Подобное поведение педагога он назвал неподобающим и добавил: «Будем разбираться». Пока в ведомстве не дают никаких комментариев.