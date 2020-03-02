Молодой певец из Башкирии заставил плакать жюри масштабного шоу «Ну-ка, все вместе!»

Эрик Ахметов, уроженец Стерлитамака, принял участие в масштабном шоу на канале Россия-1. 20-летний певец сразил своим голосом и чувственным исполнением жюри конкурса «Ну-ка, все вместе!». Молодой артист прошёл в финал, покорив сердца зрителей.

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Эрик исполнил песню Олега Газманова «Мама» и посвятил выступление своей матери. В прошлом году артист потерял самого близкого человека — мама Эрика умерла от серьёзной болезни. Проникновенное выступление певца до глубины души растрогало жюри, вызвало слёзы на глазах, и молодой человек прошёл в финал, набрав 92 балла.

Моя мама всегда мечтала видеть меня на большом экране. Но, к сожалению, так сложилась жизнь, судьба, что несколько месяцев назад её не стало. Но она рядом со мной здесь для того, чтобы осуществить нашу общую мечту.

Эрик Ахметов

Члены жюри похвалили Эрика за то, что он смог справиться с волнением и исполнил песню ровно и чисто. Эрик с другой участницей Викторией Пан исполнил дуэтом ещё одну песню, которая и привела артиста в финал. Напомним, что бороться за главный приз будет ещё одна участница из Башкирии Азалия Гайнетдинова, которая набрала рекордное количество баллов за всю историю шоу.

Фото: Россия-1. 