Молодой певец из Башкирии заставил плакать жюри масштабного шоу «Ну-ка, все вместе!»

Моя мама всегда мечтала видеть меня на большом экране. Но, к сожалению, так сложилась жизнь, судьба, что несколько месяцев назад её не стало. Но она рядом со мной здесь для того, чтобы осуществить нашу общую мечту.

Эрик Ахметов