Молодой певец из Башкирии заставил плакать жюри масштабного шоу «Ну-ка, все вместе!»

Эрик Ахметов, уроженец Стерлитамака, принял участие в масштабном шоу на канале Россия-1. 20-летний певец сразил своим голосом и чувственным исполнением жюри конкурса «Ну-ка, все вместе!». Молодой артист прошёл в финал, покорив сердца зрителей.
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Эрик исполнил песню Олега Газманова «Мама» и посвятил выступление своей матери. В прошлом году артист потерял самого близкого человека — мама Эрика умерла от серьёзной болезни. Проникновенное выступление певца до глубины души растрогало жюри, вызвало слёзы на глазах, и молодой человек прошёл в финал, набрав 92 балла.
Члены жюри похвалили Эрика за то, что он смог справиться с волнением и исполнил песню ровно и чисто. Эрик с другой участницей Викторией Пан исполнил дуэтом ещё одну песню, которая и привела артиста в финал. Напомним, что бороться за главный приз будет ещё одна участница из Башкирии Азалия Гайнетдинова, которая набрала рекордное количество баллов за всю историю шоу.
Фото: Россия-1.