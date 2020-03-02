В Уфе более 30 школьников стали кадетами

Более 30 уфимских школьников сегодня пополнили ряды кадетов. В одной из столичных школ сформировался 5-й пограничный класс. Его подопечные прошли ритуал присяги.

Пополнение произошло на базе 41-й школы, в которой уже были кадетские группы, однако только с 8-го класса. По словам руководителей, принять на обучение ребят помладше они решили впервые. С юных лет легче привить дисциплину и основы воинского устава. Что примечательно, в нынешнем потоке было особенно много девочек.

При ведении боевых действий для девушек нет места в боевых порядках, ну а для службы в армии, например, в связи, санчасти для девушек это самое настоящее дело. Фаниль Лугаманов, руководитель кадетских классов

Почетное право принять присягу было предоставлено ветеранам пограничной службы, а также сотрудникам ФСИН, под патронажем которых и действуют классы. Новоиспеченным кадетам после произнесения клятвы выдавали погоны, а тем, кто служит не в первый год, особо отличившимся, присвоили ефрейторские и сержантские звания. Особенность их будущего обучения в том, что помимо обычных дисциплин большое внимание будет уделяться предметам ОБЖ и физподготовке. Учебный день у ребят будет длиться до 5 часов.

Мне понравилось, что тут различные занятия есть: автоматы разбираем-собираем, также тут углубленно изучаем английский язык. В будущем я хочу пойти в ракетные войска и там служить. Рамиль Хабибуллин, ученик 8 кадетского класса школы №41 г. Уфы