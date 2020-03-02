«Торос» выходит вперед в серии 1/8 финала Высшей лиги

Накануне на своем льду нефтекамцы обыграли «Хумо» из Ташкента в пятом матче противостояния. За несколько секунд до сирены первого периода Артем Пименов открыл счет. Во втором игровом отрезке обменялись голами.

В третьем соперники забросили по две шайбы. Голевую точку поставил Артем Пименов, оформивший дубль. 4:3 и 3:2 в пользу «Тороса».