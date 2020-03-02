В Уфе прошла встреча уроженцев Зианчуринского района

Творческая жила республики – так сами уроженцы называют Зианчуринский район. В Уфе прошла встреча земляков, среди которых заслуженные работники культуры, учёные. В этом году общественная организация «Зианчура» отмечает 20-летний юбилей.

Тёплая визитная карточка – вязаные шали. Есть версия, что именно Зианчуринский район – родина знаменитого оренбургского платка. До и после войны там были открыты артели вязальщиц. Изделия отправлялись в Оренбург, оттуда – по всей России. Сегодня в Зианчуринском районе мастерицы делают шали дома.

Уроженцы Зианчуринского района два раза в год собираются в Уфе. Встречи организует землячество. В этом году общественной организации исполняется 20 лет.

Марьям Буракаева на своей малой родине впервые разработала проект «Уроки жизни». Это школьные занятия о культуре и воспитании.

Мы впервые ввели «Уроки жизни» – это культура башкир. Провели конференцию в 91-м году и решили во всех башкирских школах преподавать этот предмет. Больше 20 лет всё ещё в некоторых школах. Ученик любит. Марьям Буракаева, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан