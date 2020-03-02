В Уфе мужчину засыпало землёй на рабочем месте

В марте 2019 года в Уфе произошёл несчастный случай. Работника одного из предприятий засыпало землёй при монтаже трубопровода. Следственный комитет Уфы занялся расследованием трагического события.
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Стало известно, что ответственный за безопасность трудового процесса допустил нарушение. Начальник участка не проверил откос траншеи, которая из-за тепла и давления начала таять и обрушаться. Меры по обеспечению устойчивости откоса не были проведены, поэтому он осыпался на рабочего, который получил серьёзные травмы.
После выяснения обстоятельств произошедшего начальнику участка было выдвинуто обвинение. Ответственный признал свою вину полностью. Директора предприятия обязали устранить ошибку в организации труда, а дело направили в суд.
Фото: Следком Башкирии.