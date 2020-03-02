Жители Башкирии поразили пенсионеров добрым поступком в супермаркете

Два молодых человека из Салавата удивили посетителей одного из супермаркетов в это воскресенье. Парни из анонимного сообщества «Добрый человек» оплатили покупки всем пенсионерам, которых встретили в магазине за день. Свой добрый поступок молодые люди сняли на видео и выложили в социальные сети.

Анонимное сообщество «Добрый человек» не первый раз помогает жителям Салавата. Парни часто устраивают благотворительные акции, оказывают материальную поддержку нуждающимся. Все добрые поступки они снимают на камеру, но никогда не показывают своих лиц, так как говорят, что делают добро не ради славы, а ради хорошего примера другим.

За один день молодые люди оплатили покупки 15 пенсионерам. Многие из них даже не верили, что кто-то действительно может безвозмездно помочь другому. Однако поняв мотивы парней, пожилые люди искренне благодарили помощников за доброту и обещали, что будут за них молиться.