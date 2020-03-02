ФК «Уфа» намерен оспорить судейство на матче в Краснодаре

1 марта состоялся матч между командами «Краснодар» и «Уфа». Уфимский клуб отдал победу на выезде со счётом 2:0. Однако команда Башкирии 2 марта подала протест против судейства матча.

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Представители ФК «Уфа» считают, что судья допустил несколько технических ошибок. В обращении команда отметила, что игрок «Краснодара» Да Силва Панталеао Кайо Фернандо (Кайо) № 31 несколько раз нарушал правила и играл откровенно грубо. В некоторые моменты игры судья имел все основания показать вторую желтую карточку, что могло бы повлиять на ход игры.

Кайо играл грубо, тем самым нанёс травму уфимскому игроку Вомбергару. Краснодарскому футболисту удалось доказать то, что он сыграл в мяч, однако гематома правой ноги уфимского спортсмена доказывает обратное. После данной игры ФК «Уфа» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.  