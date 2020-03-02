ФК «Уфа» намерен оспорить судейство на матче в Краснодаре

1 марта состоялся матч между командами «Краснодар» и «Уфа». Уфимский клуб отдал победу на выезде со счётом 2:0. Однако команда Башкирии 2 марта подала протест против судейства матча.

Представители ФК «Уфа» считают, что судья допустил несколько технических ошибок. В обращении команда отметила, что игрок «Краснодара» Да Силва Панталеао Кайо Фернандо (Кайо) № 31 несколько раз нарушал правила и играл откровенно грубо. В некоторые моменты игры судья имел все основания показать вторую желтую карточку, что могло бы повлиять на ход игры.