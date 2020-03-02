В некоторых районах Башкирии ожидается нашествие опасного вредителя

В прошлом году в Башкирии на территории гослесфонда республики был зафиксирован рост численности непарного шелкопряда, который является одним из самых опасных вредителей. Он мигрировал из Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном Центре защиты леса.

Площадь очагов непарного шелкопряда по Башкирии составила почти 115 тысяч га и затронула леса Хайбуллинского, Туймазинского, Зилаирского и Зианчуринского лесничеств. Вредитель объедает дубы, липы и клены.

Из-за того, что зима 2019-2020 года мягкая, теплая и многоснежная, гибель вредителя в кладках не предвидится. Прогнозируется 100% выход непарного шелкопряда. Объедание липовых насаждений отрицательно скажется на сборе мёда на территориях Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов, где липовые насаждения (основные медоносы) составляют от 20% до 70% в составе древостоя. Центр защиты леса Башкирии

В Центре защиты леса ОБ забили тревогу. Из-за вредителя усыхают деревья, а в течение ближайших двух лет это нанесет существенный ущерб. Если вовремя не принять меры, то существует угроза распространения очага на соседние лесничества.

В этом году борьба с вредителем на территории Зианчуринского лесничества будет осуществляться биологическим препаратом «Лепидоцид СК-М».

По данным государственного лесопатологического мониторинга, выявлены очаги непарного шелкопряда, требующих проведения истребительных мер, на площади 55,9 тысячи га на территории Зианчуринского лесничества. По согласованию с филиалом ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Республики Башкортостан» разработаны и направлены на согласование в Рослесхоз обоснования проведения биологических мер по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда наземным способом в насаждениях Зианчуринского лесничества на 2020 год. Для проведения мер борьбы требуется дополнительное финансирование за счет субвенций из федерального бюджета. пресс-служба Минлесхоза Башкирии

Директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев прокомментировал возможное нашествие непарного шелкопряда, а также предложил один из способов борьбы с вредителем.

Непарный шелкопряд действительно злостный вредитель. Здесь важно понимать, что у него мало естественных врагов, несколько видов жуков, ос, редко какие птицы. Вот отсутствие врагов и помогает среди прочего ему быть очень массовым. Кстати, интересно отметить, что среди жуков, которые активно едят гусениц шелкопряда, есть редкая жужелица красотел пахучий, вид из Красной книги России и Башкортостан. В США другую жужелицу специально разводили и выпускали в леса для борьбы с такими вредителями. Если бы отработали методы размножения красотела, то могли бы и вид защитить, и использовать его во благо леса и человека. Михаил Кривошеев, директор Зоологического музея Башгосуниверситета

Непарный шелкопряд — бабочка из семейства эребид. Для данного вида характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов и садов на больших площадях. Объедают гусеницы листву почти на всех лиственных породах, из которых особенно любят дуб и липу, но ясень и ольху не трогают, а также и грушу; при недостатке лиственных нападают иногда на хвойные породы и, уничтожая их всходы в питомниках, приносят заметный вред. Азиатская раса непарного шелкопряда отнесена в России к карантинным объектам.