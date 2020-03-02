Жители Уфы пожаловались на огромные очереди в полку ДПС

На Госавтоинспекцию республики посыпались жалобы в интернете. По словам людей, они недовольны большими очередями в полку дорожно-патрульной службы. Автовладельцы просят установить электронную очередь.
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Однако каждое ДТП разбирается индивидуально. В случае, когда столкнулись 10 автомобилей, понадобится несколько часов. Появится ли электронная очередь в полку и как самим оформить ДТП по европротоколу, разбиралась съемочная группа телеканала БСТ.
Всего с начала года на дорогах республики произошло около 8000 тысяч аварий. В Уфе цифра превысила 3000 ДТП. Во многом количество аварий увеличилось из-за сложных погодных условий. На дорогах гололед, плохая видимость, снегопады. С количеством аварий растет и очередь в полку дорожно-патрульной службы. Именно сюда все участники ДТП едут для разбора. В коридоре с самого утра не протолкнуться. Люди по несколько часов ждут, когда их вызовут в кабинет.
Очередь двигается медленно, и в кабинет якобы заводят тех, кто и вовсе не занимал место – такие обращения от автовладельцев появились в адрес Госавтоинспекции в интернете.
Одним из выходов из сложившейся ситуации, по мнению автовладельцев, могла бы стать электронная очередь. Тогда на разбор каждого ДТП отведут определенное время. Но в Госавтоинспекции к этому варианту относятся скептически.
Однако можно избежать очередей и экономить время. В случае, где ущерба практически нет, оформить европротокол. К примеру, две автоледи, пытаясь разъехаться, случайно столкнулись. На бампере появились царапины. Девушки фиксировать аварию самостоятельно не стали, хотя можно было бы заполнить европротокол.
ДТП можно зафиксировать самим, если машина получила повреждения до 100 тысяч рублей. А если сумма ущерба до 400 тысяч, аварию оформляют через приложение «ДТП Европротокол». Составить такой документ можно в случае, если нет пострадавших и раненых, есть действующий полис ОСАГО и оба водителя согласны на оформление. Тогда автовладельцам не придется тратить свое время, стоя в очередях в полку ДПС.