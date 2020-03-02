Жители Уфы пожаловались на огромные очереди в полку ДПС

На Госавтоинспекцию республики посыпались жалобы в интернете. По словам людей, они недовольны большими очередями в полку дорожно-патрульной службы. Автовладельцы просят установить электронную очередь.

Однако каждое ДТП разбирается индивидуально. В случае, когда столкнулись 10 автомобилей, понадобится несколько часов. Появится ли электронная очередь в полку и как самим оформить ДТП по европротоколу, разбиралась съемочная группа телеканала БСТ.

Всего с начала года на дорогах республики произошло около 8000 тысяч аварий. В Уфе цифра превысила 3000 ДТП. Во многом количество аварий увеличилось из-за сложных погодных условий. На дорогах гололед, плохая видимость, снегопады. С количеством аварий растет и очередь в полку дорожно-патрульной службы. Именно сюда все участники ДТП едут для разбора. В коридоре с самого утра не протолкнуться. Люди по несколько часов ждут, когда их вызовут в кабинет.

Очередь двигается медленно, и в кабинет якобы заводят тех, кто и вовсе не занимал место – такие обращения от автовладельцев появились в адрес Госавтоинспекции в интернете.

Без очереди заходят те, кто заходит на разбор повторно. Т.е. если у них уже какой-то разбор был, они очередь отстояли. По каким-то причинам разбор был перенесен за видеозаписью, доказательством свидетелей, соответственно, второй раз они в очереди не стоят. Руслан Биктагиров, старший инспектор отделения административной практики полка ДПС

Одним из выходов из сложившейся ситуации, по мнению автовладельцев, могла бы стать электронная очередь. Тогда на разбор каждого ДТП отведут определенное время. Но в Госавтоинспекции к этому варианту относятся скептически.

Устанавливать электронную очередь в полку ДПС нецелесообразно, так как каждому участнику дорожно-транспортного происшествия нужен индивидуальный подход и разбор каждого происшествия детально. Линар Зиннуров, госавтоинспектор управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Однако можно избежать очередей и экономить время. В случае, где ущерба практически нет, оформить европротокол. К примеру, две автоледи, пытаясь разъехаться, случайно столкнулись. На бампере появились царапины. Девушки фиксировать аварию самостоятельно не стали, хотя можно было бы заполнить европротокол.