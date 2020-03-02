Депутат-коммунист из Уфы приняла ислам в Чечне

Депутат Горсовета Уфы Юлия Романчева отправилась в город Грозный, расположенный в Чечне. Она отправилась туда, чтобы принять ислам. Церемония проводилась в Духовном управлении мусульман Чеченской республики.
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Юлии присвоили имя Амалия. Фотографии появились на ее личной странице в Instagram.
Как сообщает издание «Чечня Сегодня», Юлия не понаслышке знает о исламе. Стало известно, что депутат часто приезжает в ЧР, ее здесь любят и уважают.
Депутат из Уфы выразила муфтию благодарность за помощь в становлении на истинный путь и за оказанное внимание.