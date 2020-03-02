В Башкирии система «Инцидент» помогла решить проблемы маломобильных граждан

Это сейчас кнопка вызова дает сигнал и к инвалиду выходит медработник – ранее такой возможности не было. У жителя Баймака Ильнура Атангулова – вторая группа инвалидности, ДЦП, и когда на пути появляются препятствия как, например, лестницы, приходится не просто. Чтобы попасть в поликлинику, без помощи медперсонала не обойтись.
горячие новости
Со своей проблемой жители Баймака обратились к администрации Главы республики в социальных сетях. Жалобу зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».
Кроме того, рядом с кнопкой вызова появилась и справочная информация. Здесь прописана фамилия ответственного работника и указан номер телефона, по которому можно вызвать медперсонал.
Внутри поликлиники пока по-другому. Здание построено в конце 70-х годов прошлого века, когда требований для доступной среды не существовало. Попасть на второй и третий этажи можно только по лестнице. В поликлинике пояснили, что в 2020 году планируется капитальный ремонт, где также будут решены проблемы по доступной среде. Здесь расширят входные проемы и установят лифт.
В республике более 200 тысяч маломобильных граждан. И проблема доступной среды решается повсеместно. Инициативные группы регулярно проводят рейды по общественным местам и организациям, чтобы проверить, насколько люди с ограниченными возможностями могут беспрепятственно передвигаться и получать необходимые услуги.