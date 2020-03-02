В Башкирии система «Инцидент» помогла решить проблемы маломобильных граждан

На отработку этого обращения сотрудникам администрации совместно с Минздравом потребовалось время. Уже сейчас в больнице установлены пандусы с кнопками вызова персонала, сделали поручень от здания лаборатории к зданию поликлиники, а также оборудовали туалеты для маломобильных граждан.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан