В Башкирии система «Инцидент» помогла решить проблемы маломобильных граждан

Это сейчас кнопка вызова дает сигнал и к инвалиду выходит медработник – ранее такой возможности не было. У жителя Баймака Ильнура Атангулова – вторая группа инвалидности, ДЦП, и когда на пути появляются препятствия как, например, лестницы, приходится не просто. Чтобы попасть в поликлинику, без помощи медперсонала не обойтись.

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В 19-м году, в конце августа, мы проводили такой же рейд по проверке доступной среды для маломобильных людей. Вот которая кнопка стоит на улице она не работала.

Ильнур Атангулов, член общества инвалидов г. Баймак

Со своей проблемой жители Баймака обратились к администрации Главы республики в социальных сетях. Жалобу зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».

На отработку этого обращения сотрудникам администрации совместно с Минздравом потребовалось время. Уже сейчас в больнице установлены пандусы с кнопками вызова персонала, сделали поручень от здания лаборатории к зданию поликлиники, а также оборудовали туалеты для маломобильных граждан.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Кроме того, рядом с кнопкой вызова появилась и справочная информация. Здесь прописана фамилия ответственного работника и указан номер телефона, по которому можно вызвать медперсонал.

В Баймакском районе на данный момент на учете состоят 3950 инвалидов. Кто может сам передвигаться, они к нам сами обращаются на прием. Те, кто не может выйти из дома, тяжелые инвалиды, обслуживаются у нас дома.

Айрат Ишбердин, заведующий поликлиникой Баймакской центральной городской больницы

Внутри поликлиники пока по-другому. Здание построено в конце 70-х годов прошлого века, когда  требований для доступной среды не существовало. Попасть на второй и третий этажи можно только по лестнице. В поликлинике пояснили, что в 2020 году планируется капитальный ремонт, где также будут решены проблемы по доступной среде. Здесь расширят входные проемы и установят лифт.

Решаются они в зависимости от самой проблемы. Если возможно решить быстро, то, конечно, делаем все быстро.

Салават Яркинбаев, заместитель главы администрации городского поселения г. Баймак

В республике более 200 тысяч маломобильных граждан. И проблема доступной среды решается повсеместно. Инициативные группы регулярно проводят рейды по общественным местам и организациям, чтобы проверить, насколько люди с ограниченными возможностями могут беспрепятственно передвигаться и получать необходимые услуги.