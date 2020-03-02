Радий Хабиров отследит ленивых чиновников по мобильному приложению

Руководитель региона поручил главам всех муниципалитетов республики организовать работу по фотографированию и оцифровке каждой глубокой ямы на своих территориях. И чем больше, тем лучше – это покажет, что чиновники ответственно подошли к задаче. А значит, больше ям будет отремонтировано.

Местами из четырехполосной дороги улица Пугачёва превратилась в двухполосную. Водители вынуждены ехать по встречке, чтобы не попасть в глубокие ямы, скрытые под лужами. Протяженность аварийно опасного участка – порядка трёх километров. В часы пик, утром и вечером, жители пригородных поселков простаивают в огромных пробках, жалея свои автомобили. Проскочив на скорости этот участок, можно попасть не только в колдобины, но и на дорогостоящий ремонт машины.

На некоторых уфимских дорогах водителям приходится не только уворачиваться от ям, но и успевать уворачиваться от тех, кто тоже уворачивается от ям. Звучит смешно, выглядит страшно. По мнению горожан, один из самых опасных участков – это улица Пугачёва. Ямочный ремонт здесь уже начался, но это лишь временная мера. Магистрали требуется полная реконструкция, потому что она уже не справляется с выросшим потоком автомобилей.

Притчей во языцех назвал улицу Пугачёва Радий Хабиров после многочисленных жалоб автовладельцев. И дал поручение муниципалитетам не только вплотную заняться ямочным ремонтом на своих территориях, но и сфотографировать, а потом оцифровать в специальном приложении каждую дорожную неровность.

Я качество вашей работы знаете, как буду оценивать? Кто меньше всего ям сделает, тот, значит, лентяй и безответственный человек. Кто больше ям оцифрует, тот молодец. Не надо бояться, что вы покажете, что на вашей территории много ям. Потому что это покажет ваш серьезный подход. Чем больше ям вы найдете, тем больше ям вы отремонтируете. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На эти цели каждый муниципалитет получит из бюджета по 5 миллионов рублей, Уфе выделят 195 миллионов. Часть из них уйдет на ремонт улицы Дагестанской в Дёме, о чём годами просят жители микрорайона. От 60 до 100 тысяч рублей смогут получить льготные категории граждан для проведения газа в свои дома. В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодетные семьи. Радий Хабиров предложил расширить этот список. Сама программа поддержки работает третий месяц, за это время выдано 570 сертификатов, 116 домов подключены к голубому топливу.

На реализацию данного проекта в 2019 году в бюджете было предусмотрено 64 миллиона рублей. На последующие года 2020-2022 – по 200 миллионов рублей. Срок действия сертификата 2 года. Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Обсудили на оперативном совещании и вопросы предстоящей посевной кампании. По словам вице-премьера правительства, министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, на башкирских полях площадью 200 тысяч гектаров кроме бурьяна ничего больше не растёт, хотя с них можно было получить дополнительно 500 тысяч тонн зерна.

Разберитесь, пожалуйста, что нам делать с этими 200 тысячами га земли. Понятно, что мы не Ставрополье, не Краснодарский край. У нас земля в этом плане менее производительна. Но тем не менее при грамотном ведении сельского хозяйства и они могут приносить доход. Правильно? Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан