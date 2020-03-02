Радий Хабиров отследит ленивых чиновников по мобильному приложению

Руководитель региона поручил главам всех муниципалитетов республики организовать работу по фотографированию и оцифровке каждой глубокой ямы на своих территориях. И чем больше, тем лучше – это покажет, что чиновники ответственно подошли к задаче. А значит, больше ям будет отремонтировано.
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Местами из четырехполосной дороги улица Пугачёва превратилась в двухполосную. Водители вынуждены ехать по встречке, чтобы не попасть в глубокие ямы, скрытые под лужами. Протяженность аварийно опасного участка – порядка трёх километров. В часы пик, утром и вечером, жители пригородных поселков простаивают в огромных пробках, жалея свои автомобили. Проскочив на скорости этот участок, можно попасть не только в колдобины, но и на дорогостоящий ремонт машины.
На некоторых уфимских дорогах водителям приходится не только уворачиваться от ям, но и успевать уворачиваться от тех, кто тоже уворачивается от ям. Звучит смешно, выглядит страшно. По мнению горожан, один из самых опасных участков – это улица Пугачёва. Ямочный ремонт здесь уже начался, но это лишь временная мера. Магистрали требуется полная реконструкция, потому что она уже не справляется с выросшим потоком автомобилей.
Притчей во языцех назвал улицу Пугачёва Радий Хабиров после многочисленных жалоб автовладельцев. И дал поручение муниципалитетам не только вплотную заняться ямочным ремонтом на своих территориях, но и сфотографировать, а потом оцифровать в специальном приложении каждую дорожную неровность.
На эти цели каждый муниципалитет получит из бюджета по 5 миллионов рублей, Уфе выделят 195 миллионов. Часть из них уйдет на ремонт улицы Дагестанской в Дёме, о чём годами просят жители микрорайона. От 60 до 100 тысяч рублей смогут получить льготные категории граждан для проведения газа в свои дома. В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодетные семьи. Радий Хабиров предложил расширить этот список. Сама программа поддержки работает третий месяц, за это время выдано 570 сертификатов, 116 домов подключены к голубому топливу.
Обсудили на оперативном совещании и вопросы предстоящей посевной кампании. По словам вице-премьера правительства, министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, на башкирских полях площадью 200 тысяч гектаров кроме бурьяна ничего больше не растёт, хотя с них можно было получить дополнительно 500 тысяч тонн зерна.
Причину простоя полей выяснит комиссия Минсельхоза и Россельхознадзора. В целом же республика готова к началу весенне-полевых работ. Механизаторы выйдут на посевную с 1 апреля.