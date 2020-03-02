«Душить начал»: в Башкирии женщина обвиняет экс-супруга в побоях и похищении детей

В нашу редакцию обратилась жительница Уфимского района, которая попросила придать ее историю огласке. По словам женщины, в прошлом году она сбежала уже от бывшего мужа вместе с детьми после очередных побоев. Вскоре экс-супруг выкрал сыновей, а сейчас не дает с ними видеться и продолжает угрожать.

Встреча украдкой на несколько минут. Хасана, своего старшего сына, Алина может видеть лишь тайком от бывшего мужа после уроков возле школы. Общаться с тремя сыновьями, рассказывает женщина, экс-супруг запретил. Последний раз, когда она пыталась навестить их в собственном доме, Алине пришлось спасаться бегством.

«Убью, прибью!», – вот его слова. «Задушу». Душил, когда я ходила домой к детям. Набросился на меня с кулаками, пнул раз. Я в куртке была. Рукой душить начал. Женщина, которая там была, его оттащила. Я спрыгнула через окно, убежала раздетая к соседям через забор. Алина Валиахметова

Многодетная мать зафиксировала побои и написала заявление в полицию. Но правоохранители, видимо, не горят желанием разобраться в ситуации. Утром в ответ на жалобы Алины участковый попросил ее звонить, как только она увидит экс-супруга. А когда сегодня бывший муж примчался, узнав о том, что женщина приехала в школу к сыну, страж порядка заявил, что у него обед.

Дети – это, видимо, последние, чье мнение учитывают. Их брак начал рушиться три года назад. Когда Алик впервые избил Алину, рассказывает женщина, она написала заявление, но потом простила. Ради детей. История вскоре повторилась.

Три раза мы жили в кризисном центре. Один раз убежала ночью, раздетая, без детей, у соседки ночевала. У него привычка оставлять детей, уходить. Я их забрала, убежали, уехали на такси без вещей. Там помогли. Три раза он нас забирал оттуда, примирение. Четвертый раз мы жили в скрытой квартире. Алина Валиахметова

Алина сняла квартиру и несколько месяцев не давала бывшему мужу видеться с детьми. Но после беседы с опекой не стала препятствовать общению. На день рождения одного из сыновей Алик забрал мальчиков, так и не вернув матери.

Мальчик в это время убежал обратно в школу. Мужчина же рассказал, что в этом конфликте виновата его бывшая жена. Дети с ней жили как в концлагере. Он лишь пытается спасти сыновей.

Расстался с нами мужчина ненадолго. Вскоре приехал с благими вестями: «Сейчас люди мои подъедут». Но дождаться людей Алика, признаемся, не получилось. Или у нас не хватило терпения, или они не сильно спешили. Вскоре уехал и сам мужчина. С Алиной они должны скоро вновь встретиться в суде. Заседание уже переносилось несколько раз: сначала заболел судья, потом не явился экс-супруг, одно заседание проигнорировала уже опека.

Адвокату Алины, кстати, недавно пришлось обратиться в полицию. От её экс-супруга и его родственника стали поступать звонки, которые юрист расценил как угрозы. Вскоре после этого интервью мы снова встретились с бывшем мужем женщины. Уже в здании нашей телекомпании.