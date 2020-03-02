В Уфе может появиться кинотеатр под открытым небом

В Уфе активисты реализуют общественный проект кинотеатра под открытым небом. Он называется «Фри дом» – как его называют сами ребята, «Дом свободы». Ещё несколько дней назад была только идея.

Сегодня разработан проект, подбирается площадка, приглашаются партнёры. Сейчас идёт поиск тех, кто сможет оказать финансовую поддержку или предоставить строительные услуги. Идея некоммерческая, вход – бесплатный.