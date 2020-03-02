В Уфе может появиться кинотеатр под открытым небом

В Уфе активисты реализуют общественный проект кинотеатра под открытым небом. Он называется «Фри дом» – как его называют сами ребята, «Дом свободы». Ещё несколько дней назад была только идея.

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Сегодня разработан проект, подбирается площадка, приглашаются партнёры. Сейчас идёт поиск тех, кто сможет оказать финансовую поддержку или предоставить строительные услуги. Идея некоммерческая, вход – бесплатный.

По задумке, это строение с крышей,  поместиться в нем смогут больше 20 человек. Экран будет размещён на стене. На нём – показы фильмов начинающих режиссёров. Помимо кино, в «Доме свободы» планируется проведение йоги, вечера стихов, песен и танцев, лекции, семинары и мастер-классы. Программа будет выкладываться на странице в соцсети.