В Уфе прошел республиканский турнир по ушу

Первенство Уфы стало республиканским турниром по ушу. В столице Башкортостана прошли традиционные соревнования. Его участниками стали не только представители Уфы. Хозяевам составили конкуренцию спортсмены из разных городов и районов, но побороться за медали смогли только баймакские ребята.
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Она почти перекрикивает своего отца. Но теперь уже можно – в родном Баймаке Лейла Гаджиева тренирует вместе с Ризваном Гаджиевым. Да и воспитанники, а среди них не только и не столько дети, сколько спортсмены выше ростом, а зачастую и старше. Но до ее регалий им еще пахать и пахать.
Один из них – Тагир Узянбаев. Победил в весе о 70 килограммов в ушу-саньда.
Статус открытого турнира столицы республики позволил допустить на соревнования команды из разных городов и районов Башкортостана. И эти коллективы оказывают достойную конкуренцию ребятам из Уфы.
Первое место заняли представители клуба «Янгир», на второй строке уфимский «Витязь-Юниор» и замкнули тройку призеров представители баймакского «Барса».