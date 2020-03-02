В Уфе прошел республиканский турнир по ушу

Первенство Уфы стало республиканским турниром по ушу. В столице Башкортостана прошли традиционные соревнования. Его участниками стали не только представители Уфы. Хозяевам составили конкуренцию спортсмены из разных городов и районов, но побороться за медали смогли только баймакские ребята.

Она почти перекрикивает своего отца. Но теперь уже можно – в родном Баймаке Лейла Гаджиева тренирует вместе с Ризваном Гаджиевым. Да и воспитанники, а среди них не только и не столько дети, сколько спортсмены выше ростом, а зачастую и старше. Но до ее регалий им еще пахать и пахать.