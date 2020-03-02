В Уфе прошел республиканский турнир по ушу

Первенство Уфы стало республиканским турниром по ушу. В столице Башкортостана прошли традиционные соревнования. Его участниками стали не только представители Уфы. Хозяевам составили конкуренцию спортсмены из разных городов и районов, но побороться за медали смогли только баймакские ребята.

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Она почти перекрикивает своего отца. Но теперь уже можно – в родном Баймаке Лейла Гаджиева тренирует вместе с Ризваном Гаджиевым. Да и воспитанники, а среди них не только и не столько дети, сколько спортсмены выше ростом, а зачастую и старше. Но до ее регалий им еще пахать и пахать.

Первую Россию взяла за полгода, а мир за год. Есть такие спортсмены, которым дано. Они могут две недели заниматься, потом поехать на соревнования, и все у них получится. Я и на своих ребятах вижу такие примеры.

Лейла Гаджиева, тренер по ушу /Баймак/

Один из них – Тагир Узянбаев. Победил в весе о 70 килограммов в ушу-саньда.

Статус открытого турнира столицы республики позволил допустить на соревнования команды из разных городов и районов Башкортостана. И эти коллективы оказывают достойную конкуренцию ребятам из Уфы.

В каждом городе есть свои чемпионы, призеры. Нельзя сказать, что уфимцы более сильные, остальные более слабые. Кто больше привезет спортсменов, тот  больше заработает очков и та, команда выиграет.

Ирек Зарипов, председатель Федерации ушу Республики Башкортостан

Первое место заняли представители клуба «Янгир», на второй строке уфимский «Витязь-Юниор» и замкнули тройку призеров представители баймакского «Барса».