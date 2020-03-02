Little Big выступит за Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах

Стало известно, какая российская группа представит Россию на очередном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в этом году. Честь выступить за нашу страну выпала группе Little Big. Сейчас ликованию фанатов со всех уголков земного шара нет предела.

Группа Little Big выступит на ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который в этот раз пройдет в Нидерландах. Об этом вечером 2 февраля заявили в пресс-службе "Первого канала". Традиционно именно руководство "первой кнопки" презентует участников конкурса от России.

Уже известно, что на днях участники группы Little Big презентуют песню, с которой отправятся на конкурс. По правилам состязания она должна быть новой, на сцене допускается только живое исполнение. Фронтмен команды Илья Прусикин уже подчеркнул, что для него такое предложение стало полной неожиданностью. Однако музыканты настроены решительно: если такой шанс выпал, значит, его надо использовать. Ближайшее выступление в рамках конкурса их ожидает на первом полуфинале 12 мая в Роттердаме.

Что говорят критики о Little Big?

Множество пользователей социальных сетей сходятся во мнении - у наших ребят есть все шансы на успех. Все дело в том, что творчество группы изначально было "обкатано" именно по Европе. Туры по Европе и США после России для музыкантов стали уже традицией.

Музыкальный критик Илья Легостаев считает, что музыка этой группы наиболее понятна для европейского слушателя.

Это, безусловно, экстравагантные артисты, не совсем, возможно, очевидные в формате конкурса, но они на слуху и в России, и в Европе. Они пишут актуальную музыку, которая будет большей части европейской аудитории понятна Илья Легостаев, музыкальный критик

Для справки.

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. В текущий состав входят четыре участника — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Примечательно, что ранее Лиссов и Макаров играли вместе в группе Jane Air. Коллектив выпустил четыре студийных альбома, два из которых вышли в 2018 году. Широкую популярность Little Big сперва получила за рубежом, а в России на группу обратили внимание после выхода композиции Skibidi. Клип на эту песню набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю; к настоящему моменту его посмотрели более 362 млн раз.

Россия принимает участие на "Евровидении" с 1994 года. Значительных результатов удалось добиться певице Алсу (2 место в 2000 году), группам "Тату" (3 место в 2003 году), "Серебро" (3 место в 2007 году), "Бурановским бабушкам" (2 место в 2012 году), Полине Гагариной (2 место в 2015 году), Сергею Лазареву (3 место в 2016 и 2019 годах).