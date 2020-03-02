Мужчина из Башкирии, спрятавший мертвую блогершу в чемодан, сел в тюрьму

Марат Гареев, 33-летний уроженец Башкирии, получил 9 лет тюрьмы за одно из самых жутких убийств за последний год. Минувшим летом в Москве он убил 24-летнюю Екатерина Карагланову. Ее тело он попытался спрятать в обычный чемодан.

Убийство блогерши Екатерины Караглановой в Москве привело в ужас всю страну. Ее нашли мертвой в квартире, которую девушка снимала. Правда, не на кровати или на полу, а в чемодане. По подозрению в убийстве вскоре задержали 33-летнего Марата Гареева, жителя Челябинска родом из Башкирии.

Вскоре следователи раскрыли все обстоятельства произошедшего. Гареев списался с Караглановой на одном из сайтов знакомств, где общаются любители "одноразовых" встреч. Мужчина предложил блогерше со 100 тысячами подписчиков деньги за секс. Приехав к ней домой, Гареев рассчитывал отдохнуть, однако настроение испортила хозяйка квартиры. Она начала издеваться над внешностью Марата, унижая его мужское достоинство.

Мужчина решил проблему просто: несколько раз ударил ножом свою обидчицу. К сожалению, последние удары были фатальными. Он попытался спрятать труп в чемодан, но вынести из квартиры его не решился. Спустя пару дней тело нашли родственники девушки. Мужчина отпираться не стал и сразу пошел на сделку со следствием.