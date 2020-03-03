В Уфе в массовом ДТП пострадали два человека

Вчера, 2 марта, в Уфе произошла массовая авария. Водитель автомобиля Mercury Mariner столкнулся с "пятнадцатой". От удара отечественную легковушку отбросило на встречную "Ниву".

Авария произошла на улице Тимашевской. Виновником аварии оказался 30-летний водитель Mercury Mariner. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

В результате столкновения 33-летний водитель "Нивы" и его 68-летняя пассажирка получили травмы. Они обратились за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка.

2 марта 2020 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы. пресс-служба ГИБДД по Башкирии