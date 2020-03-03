«Еще поменяю, кто не слышал»: мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением за свалку в центре города

Сегодня, 3 марта, прошло оперативное еженедельное собрание в администрации города. Мэр Уфы Ульфат Мустафин отчитал подчинённых за стихийную свалку в центре города и неудовлетворительную очистку территории на набережной. Мэр пригрозил чиновникам «кадровыми перестановками».

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У магазина Центральный с некоторых пор останавливаются таксисты, где ждут заказы и отдыхают. Но при этом территория у магазина медленно, но верно начала превращаться в настоящую свалку. Ульфат Мустафин поручил оперативно решить проблему, иначе в административном аппарате начнется череда увольнений.

«Суперцентр города»! Устроили автовокзал, везде мусор. Сколько раз можно говорить, вроде кадровые изменения проходят постоянно, еще надо? Еще поменяю, кто не слышал.

Ульфат Мустафин, мэр Уфы

Также мэр отчитал чиновников за неудовлетворительную уборку мусора на набережной. Ульфат Мустафин лично осматривал и проверял работы специализированных служб, однако результата никакого не увидел. Мэр пожаловался, что уфимцам негде гулять и отдыхать с семьей, поэтому данную ситуацию надо поскорее решить.

Вам была поставлена задача произвести очистку, я туда заехал, а вас там недели две-три не было никого. Долго исправляетесь, все тает, главы администрации, ваши заместители круглыми сутками должны бегать и убираться, а не прохлаждаться в кабинетах.

Ульфат Мустафин, мэр Уфы

Фото: Интернет. 