«Еще поменяю, кто не слышал»: мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением за свалку в центре города

Сегодня, 3 марта, прошло оперативное еженедельное собрание в администрации города. Мэр Уфы Ульфат Мустафин отчитал подчинённых за стихийную свалку в центре города и неудовлетворительную очистку территории на набережной. Мэр пригрозил чиновникам «кадровыми перестановками».
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У магазина Центральный с некоторых пор останавливаются таксисты, где ждут заказы и отдыхают. Но при этом территория у магазина медленно, но верно начала превращаться в настоящую свалку. Ульфат Мустафин поручил оперативно решить проблему, иначе в административном аппарате начнется череда увольнений.
Также мэр отчитал чиновников за неудовлетворительную уборку мусора на набережной. Ульфат Мустафин лично осматривал и проверял работы специализированных служб, однако результата никакого не увидел. Мэр пожаловался, что уфимцам негде гулять и отдыхать с семьей, поэтому данную ситуацию надо поскорее решить.
Фото: Интернет.