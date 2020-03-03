«Еще поменяю, кто не слышал»: мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением за свалку в центре города

Вам была поставлена задача произвести очистку, я туда заехал, а вас там недели две-три не было никого. Долго исправляетесь, все тает, главы администрации, ваши заместители круглыми сутками должны бегать и убираться, а не прохлаждаться в кабинетах.

Ульфат Мустафин, мэр Уфы