В Башкирии школе присвоено имя кавалера Ордена Мужества Романа Афанасьева

20 лет подвигу. Школе села санатория Глуховского Белебеевского района присвоено имя кавалера ордена мужества Романа Афанасьева. Десантник и его 83 сослуживца погибли в 2000 году во время жестокого боя с боевиками за высоту 776 в Чечне.