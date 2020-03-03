В Башкирии школе присвоено имя кавалера Ордена Мужества Романа Афанасьева

20 лет подвигу. Школе села санатория Глуховского Белебеевского района присвоено имя кавалера ордена мужества Романа Афанасьева. Десантник и его 83 сослуживца погибли в 2000 году во время жестокого боя с боевиками за высоту 776 в Чечне.
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Битва шла с 29 февраля по 1 марта. Роману было всего 20 лет. Участники митинга возложили цветы к могиле героя. На торжественной линейке открыли памятную доску.
Завершилось мероприятие концертом «Рота уходит в небо». Свои песни исполнили ветераны локальных войн, артисты и школьники.