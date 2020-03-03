В Уфе дорогу залило «фекальными реками»

Вчера, 2 марта, в социальных сетях появилось видео от местных автолюбителей. Водителям удалось запечатлеть на камеру прорыв канализации по улице Пугачева. С помощью видео неравнодушные уфимцы хотел предупредить других об «опасности».

Ситуация долгое время вообще никак не решалась. Неприятный запах распространился на всю округу, а машинам было трудно проехать. Самым трудным было разглядеть ямы, которые скрылись под потоками «фекальных рек».

Данный участок уфимских дорог и так считается одним из самых проблемных в городе. Комментаторы не упустили возможности пошутить на эту тему. «Теперь точно дорога г….», — отметили пользователи сети.