В Уфе прошла всероссийская конференция пчеловодов

Реализовывать конечную продукцию, а не сырье. Такую задачу перед собой ставят пчеловоды республики. Для этого в первую очередь производителям меда необходимо скооперировать свою деятельность.
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Об этом говорили на всероссийской конференции пчеловодов в Уфе. Помочь в достижении намеченных планов должен инициативный проект «Медовая тропа Алтын Солок». Он уже показал свою эффективность в работе по сохранению популяции темной лесной пчелы в Башкортостане, которая славится как производитель бортевого меда. Следующий шаг – наладить контроль качества производственного процесса.