В Уфе прошла всероссийская конференция пчеловодов

То есть у нас есть две уникальные вещи: наша пчела и уникальная продукция – липовый бортевой мед. Потому что в мире нигде больше нет меда липового, с содержанием липы от 70 %. Поэтому мы отрабатываем систему контроля качества, чтобы наши пчеловоды продавали не сырье в бочках неизвестного качества, а продавали продукцию.

Марат Хасанов, руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан