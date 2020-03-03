В Уфе прошла всероссийская конференция пчеловодов

Реализовывать конечную продукцию, а не сырье. Такую задачу перед собой ставят пчеловоды республики. Для этого в первую очередь производителям меда необходимо скооперировать свою деятельность.

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Об этом говорили на всероссийской конференции пчеловодов в Уфе. Помочь в достижении намеченных планов должен инициативный проект «Медовая тропа Алтын Солок». Он уже показал свою эффективность в работе по сохранению популяции темной лесной пчелы в Башкортостане, которая славится как производитель бортевого меда. Следующий шаг – наладить контроль качества производственного процесса.

То есть у нас есть две уникальные вещи: наша пчела и уникальная продукция – липовый бортевой мед. Потому что в мире нигде больше нет меда липового, с содержанием липы от 70 %. Поэтому мы отрабатываем систему контроля качества, чтобы наши пчеловоды продавали не сырье в бочках неизвестного качества, а продавали продукцию.

Марат Хасанов, руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан