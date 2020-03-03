В Башкирии тюремные заключенные перейдут на использование съедобных ложек

Башкирским заключенным предложили заменить металлические ложки на съедобные. С такой инициативой выступила стерлитамакская компания «Первые съедобные ложки». Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на главу компании Вадима Фаттахова.

Алюминиевые ложки в тюрьмах будут заменены на те, которые после обеда можно будет также употребить в пищу. Съедобные ложки сделаны по специальной рецептуре, которая позволяет есть и горячие, и холодные блюда, прежде чем столовый прибор начнёт размокать. В составе также присутствует норма тех полезных веществ, которые должны быть в рационе заключенных.