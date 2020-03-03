Житель Башкирии потерял миллион рублей, действуя по указке мошенников

46-летний житель Учалинского района сообщил о факте мошенничества в местные правоохранительные органы. Мужчина рассказал, что, действуя по указанию неизвестных, он лишился больше миллиона рублей. По сумме ущерба этот вопиющий случай стал самым крупным на территории района.

Жителю Учалинского района позвонили лже-сотрудники службы безопасности банка, которые уверили мужчину, что на его деньги покушаются мошенники. Чтобы защитить счёт, ему следует продиктовать номер карты и CVC(CVV)-код сотрудникам банка, что доверчивый мужчина и сделал. Но уже на следующий день ему снова позвонили из «службы безопасности банка».