Житель Башкирии потерял миллион рублей, действуя по указке мошенников

46-летний житель Учалинского района сообщил о факте мошенничества в местные правоохранительные органы. Мужчина рассказал, что, действуя по указанию неизвестных, он лишился больше миллиона рублей. По сумме ущерба этот вопиющий случай стал самым крупным на территории района.
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Жителю Учалинского района позвонили лже-сотрудники службы безопасности банка, которые уверили мужчину, что на его деньги покушаются мошенники. Чтобы защитить счёт, ему следует продиктовать номер карты и CVC(CVV)-код сотрудникам банка, что доверчивый мужчина и сделал. Но уже на следующий день ему снова позвонили из «службы безопасности банка».
Мошенники сказали, что сберегательный счет всё ещё находится в опасности, поэтому мужчина может сохранить свои деньги, переведя всю сумму небольшими размерами на разные счета, которые предоставили лже-сотрудники. Мужчина перевёл по 15 тысяч на разные счета один миллион рублей, действуя по указке «сотрудника безопасности», который был на связи около 2 часов. И только после совершения операции житель Учалинского района понял, что был обманут и обратился в полицию.