В Уфе прошел этап спартакиады профсоюзов Башкирии

В рамках патриотической акции «Символ Победы» участники различных отраслевых комитетов поочередно передают флаг друг другу. На этот раз символическое знамя от работников госслужбы приняли сотрудники сферы образования. В Уфу на спортивно-патриотичское мероприятия приехали участники из 19 районов и городов – всего около 300 человек.

Основной целью было не просто выявить сильнейшую организацию, но и почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной ковал победу в тылу.

106 тысяч граждан старшего возраста приняли участие в трудовом фронте. Мне приятно, что в те годы эвакуационными мероприятиями занималось ВСПС – это профсоюзы. Сегодняшнюю спартакиаду мы посвящаем этой памяти. Рашит Харасов, председатель республиканской организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ

Члены профсоюза госслужащих соревновались по нескольким дисциплинам. В их числе – стрельба из пневматической винтовки. Каждому участнику давалось по пять выстрелов. Необходимо было и обыграть оппонентов в шахматы. Пожалуй, самыми захватывающими были состязания по лыжному кроссу. Несмотря на то, что в основной массе участники – офисные работники, они продемонстрировали хорошую физическую подготовку.