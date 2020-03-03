В Уфе прошел вечер памяти тренера Александра Книсса

В Уфе прошел вечер памяти заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам Александра Книсса. Вспомнить о нем собрались ученики из Нового Уренгоя, Московской области, Перми. Александр Книсс почти полвека проработал в Башкирском сельскохозяйственном институте (БГАУ).

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Среди его воспитанников – члены сборной команды СССР Рашит Юнусов, Павел Малухин, а также более 50 мастеров спорта СССР. Студенты-лыжники под его руководством с 1953 года начали выигрывать первенства среди вузов, чемпионаты Башкирии. Они становились 18-кратными чемпионами сельхозвузов страны.

У него и чемпионы Союза, и чемпионы мира, и члены сборной Советского Союза. Очень много. У него была хорошая школа.

Георгий Книсс, сын 

Мероприятие завершилось на лыжне. Желающие прошли символический километр.